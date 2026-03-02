Una ricerca della Bbc ha individuato cinque alimenti comuni che, pur essendo poco pubblicizzati, offrono benefici significativi per il cuore e il cervello. Questi cibi sono spesso sottovalutati, ma contengono nutrienti utili a proteggere il sistema nervoso e migliorare la salute generale. L’elenco include alimenti quotidiani che possono essere facilmente integrati nella dieta. L’articolo è stato pubblicato su Novella 2000.

Una ricerca della Bbc svela i segreti nutrizionali di alimenti comuni ma spesso sottovalutati per proteggere il sistema nervoso e. Una ricerca della Bbc svela i segreti nutrizionali di alimenti comuni ma spesso sottovalutati per proteggere il sistema nervoso e le arterie Sebbene le proprietà di molti alimenti siano ormai note, la Bbc ha recentemente spostato l’attenzione su una cinquina di cibi selezionati tra mille diversi candidati. Questi ingredienti, spesso fuori dai radar della spesa quotidiana, offrono benefici rilevanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per la protezione delle funzioni cognitive. La bietola rappresenta un esempio lampante di come la natura possa difendere il nostro sistema nervoso dagli effetti inesorabili del tempo e dell’invecchiamento cellulare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fanno bene al cuore e al cervello: 5 cibi potenti ma poco “sponsorizzati”

Leggi anche: Non tutti i cibi vegetali fanno bene al cuore, ecco perché

Dieta per cuore e cervello, 5 cibi molto utili e poco usati(Adnkronos) – Il legame tra alimentazione e salute è costantemente sotto i riflettori della scienza.

