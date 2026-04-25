È stato inaugurato ieri il nuovo parco polifunzionale di via Adda a Concorezzo. L’area verde, già accessibile ai cittadini, rappresenta uno degli interventi di rigenerazione urbana più attesi degli ultimi mesi. La cerimonia di apertura ha segnato la consegna ufficiale di uno spazio che si propone come punto di riferimento per il tempo libero e le attività all’aperto della comunità locale.

È già realtà, ma per la città è come se aprisse adesso. Ieri è stato inaugurato il nuovo parco polifunzionale di via Adda, a Concorezzo, e consegnato ai cittadini come uno degli interventi più attesi di rigenerazione urbana degli ultimi mesi. Uno spazio completamente ripensato che unisce gioco, sport e socialità, trasformando un’area verde in un vero punto di riferimento per famiglie, bambini e giovani. Un progetto che non si limita al decoro urbano, "ma punta a costruire relazioni e vita di comunità". "Restituiamo alla città uno spazio pensato per essere vissuto da tutte le fasce d’età", ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio alla cerimonia, sottolineando "come l’intervento sia stato progettato con un’attenzione particolare all’inclusione e alla qualità dell’ambiente".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco l’area verde di via Adda: "Spazio polifunzionale per la città"

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