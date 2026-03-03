Sono stati annunciati lavori per creare un’area verde in via Deledda a Rho, mentre a Bollate sono stati pianificati due nuovi boschi urbani che sorgeranno in via Pucci e via Nenni. Le iniziative riguardano l’ampliamento degli spazi verdi nelle due città per migliorare l’ambiente locale. Gli interventi prevedono la realizzazione di aree naturali all’interno delle zone urbane esistenti.

Una nuova area verde in via Deledda a Rho e due nuovi boschi urbani in via Pucci e via Nenni a Bollate. Prosegue l’attività di Forestami con piantagioni collettive per incrementare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano, migliorare la qualità dell’aria, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e rendere più vivibili gli spazi urbani. A Rho sono state messe a dimora 1.137 piante, di cui 456 alberi e 681 arbusti in via Deledda, all’interno del Sunset Park. La forma semicircolare è stata pensata per mantenere l’apertura alla vista del tramonto dal parco è prevista anche la realizzazione di due zone di forestazione. Il progetto ha coinvolto la cooperativa Officina, che si occuperà della messa a dimora e della manutenzione delle piante per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area verde e boschi per la città di domani

