Ecco come saranno i bandi delle concessioni balneari in Romagna | il documento esclusivo del governo

Sono stati pubblicati i dettagli sui nuovi bandi per le concessioni balneari in regione, con regole chiare per la durata e i requisiti di partecipazione. Le concessioni avranno una validità massima di 20 anni, e per partecipare sarà necessario presentare un progetto tecnico accompagnato da un’offerta economica. Saranno favoriti coloro che assumeranno giovani lavoratori e che investono in iniziative di tutela ambientale.

Le nuove concessioni balneari potranno durare al massimo 20 anni. Per partecipare bisognerà presentare un progetto tecnico e un’offerta economica e saranno privilegiati i partecipanti che assumeranno lavoratori giovani e investiranno nella tutela dell’ambiente. Sono alcuni dettagli che emergono.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Palazzi (FI): "Preoccupati per i bandi delle concessioni balneari senza attendere gli indirizzi del governo"In merito alla volontà del Comune di Riccione di procedere con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari senza... Concessioni balneari, l’Emilia-Romagna alza il muro: “No ai bandi calati dall’alto”Rimini, 26 marzo 2026 – C’è un punto, nella lunga e intricata partita delle concessioni balneari, in cui la sabbia smette di essere solo metafora e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ecco come saranno i bandi delle concessioni balneari in Romagna: il documento esclusivo del governo; Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioni; Siti inquinati in Emilia-Romagna: ecco quali sono a Bologna e provincia; Primo Maggio, Pieri : Ecco perché parleremo di ‘lavoro dignitoso'. Ecco come saranno i bandi delle concessioni balneari in Romagna: il documento esclusivo del governoIl ministero delle Infrastrutture ha presentato le linee guida delle gare che tutti i Comuni da Ravenna a Cattolica dovranno rispettare. Tutti i dettagli della bozza di bando-tipo che rivoluzionerà il ... riminitoday.it OA Sport. . DESCRIZIONE Dalla Romagna agli Stati Uniti, fino alle Olimpiadi. In questa intervista con Gianluca Alberani entriamo nel cuore del nuoto internazionale: tra performance, gestione di atleti da tutto il mondo e costruzione di un progetto come Azura A - facebook.com facebook A #Bologna con il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, abbiamo approfondito le opportunità di cooperazione economica tra Romania ed Emilia-Romagna, con focus su automotive, agroalimentare e resilienza delle catene di appro x.com