Concessioni balneari l’Emilia-Romagna alza il muro | No ai bandi calati dall’alto

In Emilia-Romagna, la questione delle concessioni balneari è al centro di un confronto tra le autorità regionali e nazionali. La regione ha dichiarato che non intende partecipare a bandi imposti dall’alto, opponendosi a procedure di assegnazione che ritiene non rispettino le esigenze locali. La disputa evidenzia divergenze tra le decisioni del governo centrale e le posizioni delle amministrazioni regionali sul settore delle spiagge.

Rimini, 26 marzo 2026 – C’è un punto, nella lunga e intricata partita delle concessioni balneari, in cui la sabbia smette di essere solo metafora e diventa terreno politico vero: quello su cui si misura il rapporto tra centro e territori. Ed è proprio lì che l’ Emilia-Romagna pianta il suo ombrellone, rivendicando un principio semplice quanto scomodo: niente decisioni calate dall’alto. Nell’incontro convocato oggi in Regione dall’assessora al Turismo, Roberta Frisoni, con Comuni della costa, associazioni di categoria, sindacati e rappresentanti dei consumatori, il messaggio è stato netto. Concessioni, l’ultima spiaggia. Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubblici Non una chiusura, ma una disponibilità condizionata: si collabora, certo, ma a patto che il confronto sia reale e non una liturgia a cose fatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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