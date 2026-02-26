Palazzi FI | Preoccupati per i bandi delle concessioni balneari senza attendere gli indirizzi del governo
In merito alla volontà del Comune di Riccione di procedere con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari senza attendere indirizzi definitivi da parte del Governo a prendere posizione è Andrea Dionigi Palazzi, Capogruppo Forza di Italia, che “esprime forte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Concessioni balneari: Fiba Confesercenti lancia supporto per bandi e tutelare gli operatori uscenti.La battaglia per le concessioni balneari è entrata in una fase cruciale, con una priorità chiara espressa da Fiba Confesercenti: la riassegnazione...
Leggi anche: Concessioni balneari, Cervia prepara i bandi di gara: previsti indennizzi e valutazioni tecnico-economiche