Il ritorno di Belén Rodriguez a Sanremo 2026 dopo gli anni più difficili della mia vita

Dopo un periodo difficile, la showgirl argentina torna sul palco di Sanremo 2026, pronta a riprendere la sua carriera. L'evento rappresenta una nuova tappa per lei, che si prepara a esibirsi davanti al pubblico con entusiasmo e determinazione. La partecipazione al festival segna un momento importante nel suo percorso professionale, segnando il suo desiderio di ripartire con energia e motivazione.

In passato, per la precisione nel 2010, all'Ariston l'argentina si era cimentata in un'esibizione canora pura duettando con Toto Cutugno nel brano Aeroplani. Ma «non se lo ricorda nessuno», come ha ammesso lei. Il suo festival più memorabile fu invece quello del 2012, quando con Elisabetta Canalis affiancò (come l'anno precedente) il conduttore Gianni Morandi. Tutti ricordano il momento in cui l'allora ventisettenne Belén scese le scale dell’Ariston con un vestito dallo spacco vertiginoso che lasciò intravedere un tatuaggio a farfallina semi-inguinale: un momento rimasto nella storia della tv. Da allora sono passati quattordici anni, e molte cose sono cambiate nella vita della quarantunenne showgirl. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Belen Rodriguez parla degli attacchi di panico a Che tempo che fa, "gli anni più difficili della mia vita"Belen Rodriguez affronta il tema degli attacchi di panico in Tv tornando sull’episodio di smarrimento durante un evento pubblico.

“Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. La ‘farfallina’? Si è un po’ allargata con le gravidanze…”: le confessioni di Belen da FazioLa showgirl argentina si racconta a Che Tempo Che Fa: gli anni complicati, gli attacchi di panico e il ritorno a Sanremo “Ho passato tre quattro anni...

