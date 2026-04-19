Città 30 e il ritorno del delirio ideologico

A Bologna, la delibera sulla limitazione della circolazione a 30 kmh è tornata in discussione dopo una decisione del Tar che aveva sollevato preoccupazioni. La questione, che aveva generato attenzione tra cittadini e amministratori, ora riprende il suo percorso tra le strade della città. La decisione ha riacceso il dibattito pubblico sulla gestione del traffico e sulla sicurezza urbana, coinvolgendo diverse parti interessate.

Dopo una paura dettata dalla sentenza del Tar, la delibera della Città 30 torna a farsi strada tra le vie di Bologna. Già da lunedì 20 aprile entreranno in vigore ventidue nuove ordinanze per ‘puntellare’ la delibera.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayTra le strade interessate c’è anche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Spettacolo 'Like Kiribati, delirio finale' al Piccolo Teatro della CittàUna riflessione sulla resistenza, sull’abbandono e su ciò che, anche quando tutto sembra perduto, ci rende ancora umani: perché non è il Pianeta in... Il ritorno in città. Ora Tomasi veste i panni del garanteDa quando, il primo dicembre scorso, è uscito di scena da primo cittadino per dedicarsi per intero al ruolo di portavoce dell’opposizione in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Città 30 e il ritorno del delirio ideologico; Città 30, lunedì inizia la fase due: dossi per rallentare e 22 ordinanze; Dal 20 aprile Bologna torna Città 30: limite a 30 km/h su 258 km di strade; Da lunedì torna Bologna Città 30, con ‘cuscini berlinesi’ e display luminosi. Città 30, lunedì inizia la fase due: dossi per rallentare e 22 ordinanzeIn vigore da domani dopo sentenza del Tar. Flash mob in via Murri per chiedere controlli. E in via Saffi tolte le recinzioni del cantiere ... bologna.repubblica.it Modena critica la misura: Bandierina ideologica. Poi arriva il dietrofrontIl sindaco Mezzetti: A Bologna ci sono i cantieri, nessuno la rispetta. Poi precisa: Credo al limite dei 30. Lepore: È stato male interpretato. . msn.com Roma città sempre aperta. Ma su domeniche e festivi al supermercato c’è chi vuole tornare indietro ift.tt/2LCscnA x.com Tecnico informatico all’Asl Città di Torino perde il lavoro dopo un periodo di prova imposto da un cambio d’appalto: «Non l’ho nemmeno finito, avevo subito un intervento. E non avrò neppure la Naspi» facebook