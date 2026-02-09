Futuro Nazionale al via dalla Toscana | ecco il partito di Roberto Vannacci

Da Querceta, in provincia di Lucca, parte il nuovo progetto di Roberto Vannacci. Un passo concreto nel panorama politico toscano, con l’obiettivo di creare una forza che si posizioni come alternativa. Vannacci ha annunciato ufficialmente l’avvio di Futuro Nazionale, che mira a coinvolgere cittadini e sostenitori della regione. La scena politica locale si prepara a un’ulteriore novità, mentre il partito si strutturerà nei prossimi mesi.

Futuro Nazionale al via dalla Toscana. E’ partito da Querceta, provincia di Lucca, il nuovo partito di Roberto Vannacci. “ L’unica novità politica degli ultimi 10 anni che riaccende speranza e fiducia “, lo definisce via social il generale europarlamentare ex vice di Salvini che, dopo l’addio alla Lega, ha registrato dal notaio statuto di Futuro Nazionale. (Foto Fb Roberto Vannacci) Tanta Toscana nel Futuro Nazionale c he dalla Toscana parte con Vannacci, che vive a Viareggio, protagonista del nuovo partito al via da Querceta. Nella foto, la firma del deputato Ziello (Foto Fb Simoni) Dal deputato pisano Edoardo Ziello che, dopo aver annunciato l’addio alla Lega nei giorni scorsi, d ebutta nel gruppo misto alla Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Con l’annuncio della sua uscita dalla Lega, Roberto Vannacci ha lanciato ufficialmente Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci dovrà rivedere il nome del suo nuovo partito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Al via la Settimana nazionale delle discipline STEM, Valditara: Una leva strategica per il futuro del Paese; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Mur, al via la Settimana nazionale per le Stem. Dedica speciale ai ricercatori italiani nell'Artico; Vannacci sceglie la sua 'lady tessere' per Futuro Nazionale: chi è Annamaria Frigo.

Vannacci vara Futuro Nazionale. Saremo in campo per PoliticheA breve organigramma e tesseramento. La Lega va al contrattacco e propone vincolo di mandato. Sull'addio dei tre esponenti del Carroccio passati col generale, il segretario Matteo Salvini glissa: Io ... tg24.sky.it

Il manifesto di Futuro Nazionale: 'I come identità, V come virtù. La mia destra non è moderata'La «carta» dei valori pubblicata su Instagram dal generale dopo il divorzio dalla Lega: «Qui è nato l'impero romano, qui il cristianesimo ha il suo centro» ... msn.com

Il deputato Rossano Sasso, 50 anni, pugliese di Bari, sarà il Responsabile Sud Italia di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. #futuronazionale #RobertoVannacci #elezionipolitiche2027 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/il-deputato-rossano-sass facebook

L’assurdo caso sul marchio di “Futuro Nazionale”: la notizia di Open, la smentita di Policy Maker ignorata e la fretta di dare addosso a #Vannacci x.com