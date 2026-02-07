Roberto Vannacci, con il suo Futuro Nazionale, si ferma all’1,6% secondo gli ultimi sondaggi. Per entrare in Parlamento, il partito deve aumentare di molto il suo consenso. Ora, si tratta di capire quali mosse adotterà Vannacci per raggiungere un risultato più consistente alle prossime elezioni.

Il nuovo – primo – partito di Roberto Vannacci è ormai un caso. I primi sondaggi sulla sua nuova avventura politica che porta il nome di Futuro Nazionale gli danno l’1,6%, una cifra nettamente in calo rispetto al 4% uscito dopo la conferma dell’addio alla Lega di Matteo Salvini, nella quale ha militato come vice. Ciò che oggi sappiamo, tuttavia, è una prima rilevazione. I primi sondaggi sul nuovo partito di Roberto Vannacci Altri leghisti approdano a Futuro Nazionale Le tensioni con Matteo Salvini e la Lega I primi sondaggi sul nuovo partito di Roberto Vannacci Come riporta Repubblica, a Porta a Porta sono stati rivelati i primi numeri arrivati dall’Istituto Only Numbers. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, quanto prenderebbe il nuovo partito alle elezioni secondo i sondaggi

Vannacci ha ufficialmente lanciato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

I sondaggi iniziano a dare un’idea di quanto potrebbe valere il nuovo partito di Roberto Vannacci.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

