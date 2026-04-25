Barbara D'Urso ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui nega di aver ricevuto un'offerta da parte del gruppo televisivo per condurre il Grande Fratello. La conduttrice ha chiarito di non essere stata coinvolta in trattative o proposte riguardanti il reality show. La dichiarazione arriva in risposta a voci circolate nei giorni scorsi, che indicavano un possibile interesse del Biscione per la sua presenza nel programma.

? Cosa sapere Barbara D'Urso smentisce via Instagram l'offerta di Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello.. La conduttrice ha presentato denuncia contro l'azienda di Cologno Monzese dopo il mancato accordo.. Barbara D’Urso ha risposto con una storia su Instagram nel primo pomeriggio di questo sabato 25 aprile, smentendo le ricostruzioni emerse riguardo a una presunta proposta di conduzione del Grande Fratello ricevuta nel 2023. Sedetevi comodi e prendete un caffè, perché la questione tra la conduttrice campana e l’azienda di Cologno Monzese si è appena infiammata in un botta e risposta che sembra uscito da un film. Tutto nasce da una denuncia presentata dalla 68enne contro l’azienda, dopo il fallimento di un tentativo di trovare un accordo extragiudiziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Urso risponde al Biscione: smentisce l’offerta per il GF

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