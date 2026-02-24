Risponde a un'offerta di lavoro si presenta al colloquio e viene violentata | arrestato 53enne
Un uomo di 53 anni ha aggredito una donna durante un colloquio di lavoro a Cori, in provincia di Latina. La vittima aveva risposto a un’offerta e si era presentata all’appuntamento, quando l’uomo ha compiuto un atto violento. La donna ha subito una violenza sessuale, portando all’arresto dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini e fermato il sospettato poco dopo. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi sull’accaduto.
Abusi su una donna a Cori, in provincia di Latina. Arrestato per violenza sessuale un uomo di 53 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il colloquio di lavoro diventa una trappola: 53enne violenta e deruba una giovaneUn colloquio di lavoro si trasforma in violenza e furto, coinvolgendo una giovane donna di origini nigeriane.
Fiuggi, il braccialetto elettronico lancia l'allarme: si avvicina al lavoro dell'ex moglie e viene arrestatoA Fiuggi, un uomo è stato arrestato dopo aver avvicinato l’ex moglie utilizzando un braccialetto elettronico.
