Risponde a un'offerta di lavoro si presenta al colloquio e viene violentata | arrestato 53enne

Un uomo di 53 anni ha aggredito una donna durante un colloquio di lavoro a Cori, in provincia di Latina. La vittima aveva risposto a un’offerta e si era presentata all’appuntamento, quando l’uomo ha compiuto un atto violento. La donna ha subito una violenza sessuale, portando all’arresto dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini e fermato il sospettato poco dopo. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi sull’accaduto.