Barbara D’Urso contro Mediaset | la decisione che fa tremare il Biscione

Dopo più di tre anni di inattività e tentativi di risoluzione falliti, una nota conduttrice ha scelto di rivolgersi alle vie legali contro il gruppo televisivo che l’aveva licenziata. La decisione arriva dopo un lungo periodo di silenzio e difficoltà nel trovare un accordo. La vicenda riguarda una delle protagoniste del mondo dello spettacolo che, dopo aver lasciato il suo ruolo, ha deciso di agire legalmente per tutelare i propri diritti.

Dopo oltre tre anni di silenzio forzato e tentativi falliti di trovare un accordo, Barbara D’Urso ha deciso di passare all’azione legale contro Mediaset. La conduttrice, che dal 2022 è sparita dai palinsesti del Biscione senza una spiegazione ufficiale convincente, ha avviato un procedimento giudiziario contro l’azienda dopo che il tentativo di mediazione si è concluso con un nulla di fatto: nessun punto d’incontro, nessun accordo, e soprattutto nessuna delle scuse che D’Urso aspettava. Al centro della disputa ci sono almeno tre fronti distinti. Il primo riguarda un post pubblicato nel marzo 2023 sul profilo ufficiale “Qui Mediaset”, nel quale la conduttrice veniva pesantemente ingiuriata.🔗 Leggi su Tutto.tv

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