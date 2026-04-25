Barbara d'Urso ha risposto alle accuse dei legali di Pier Silvio Berlusconi riguardo a eventi accaduti nel 2003, citando invece i documenti relativi ai lavori svolti tra il 2001 e il 2003 presso la Rai. La conduttrice ha fornito una smentita basata su prove concrete, negando eventuali coinvolgimenti o accordi che si sarebbero verificati nel periodo indicato. La vicenda riguarda aspetti legati alla sua attività professionale in quegli anni.

? Cosa sapere Barbara d'Urso smentisce i legali di Pier Silvio Berlusconi citando i lavori Rai 2001-2003.. Il conflitto storico sulle attività professionali blocca le attuali mediazioni tra le parti.. Barbara d’Urso ha ribaltato la narrazione ufficiale del 2003 rispondendo con fermezza alle dichiarazioni dell’avvocato di Pier Silvio Berlusconi, smentendo l’idea che fosse rimasta senza impegni televisivi prima della conduzione del Grande Fratello. Il botta e risposta è esploso dopo un tentativo di mediazione tra le parti che non ha prodotto risultati positivi. Secondo quanto emerso dalla difesa dell’azienda televisiva, l’offerta per gestire il programma di punta della rete nel 2003 sarebbe stata una sorta di opportunità di rilancio per una professionista che in quel periodo non lavorava da diverso tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Urso contro Berlusconi: smentita storica sul 2003 con i fatti

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