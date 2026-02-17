Il concerto dei Duran Duran del 11 luglio 2026 a Villa Manin si terrà perché il gruppo ha deciso di tornare in Italia per un evento speciale. La band britannica si esibirà a Codroipo, portando sul palco i successi di sempre davanti a un pubblico di appassionati. La data rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate musicale, con i fan pronti ad ascoltare dal vivo i grandi classici.

L’ 11 luglio 2026 i Duran Duran saranno in concerto a Villa Manin, Codroipo (UD), per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. La storica dimora friulana ospiterà una serata speciale in cui l’energia e il carisma di una delle band più iconiche della storia della musica incontreranno una cornice di straordinaria bellezza. Il concerto, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato in collaborazione con VignaPR, FVG Music Live ed Erpac FVG, fa parte della rassegna “ GoToPordenone&Friends ”, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Duran Duran 11 luglio 2026 a Villa Manin

