Duran Duran 11 luglio 2026 a Villa Manin
Il concerto dei Duran Duran del 11 luglio 2026 a Villa Manin si terrà perché il gruppo ha deciso di tornare in Italia per un evento speciale. La band britannica si esibirà a Codroipo, portando sul palco i successi di sempre davanti a un pubblico di appassionati. La data rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate musicale, con i fan pronti ad ascoltare dal vivo i grandi classici.
L’ 11 luglio 2026 i Duran Duran saranno in concerto a Villa Manin, Codroipo (UD), per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. La storica dimora friulana ospiterà una serata speciale in cui l’energia e il carisma di una delle band più iconiche della storia della musica incontreranno una cornice di straordinaria bellezza. Il concerto, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato in collaborazione con VignaPR, FVG Music Live ed Erpac FVG, fa parte della rassegna “ GoToPordenone&Friends ”, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. 🔗 Leggi su Udine20.it
Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026: unica data friulana del tour italianoI Duran Duran si esibiranno a Villa Manin l’11 luglio 2026, portando in Friuli il loro tour italiano, a causa di un concerto organizzato nella storica location di Codroipo.
La grande musica a Villa Manin, in arrivo il concerto dei Duran DuranI Duran Duran arriveranno a Villa Manin, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di musica, perché suoneranno davanti a un pubblico proveniente da tutta Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti; Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026: unica data nel Nord-Est e info biglietti; Duran Duran live in Italia: tre date a luglio. Le info per i biglietti; Duran Duran a Villa Manin 2026: concerto a Codroipo l’11 luglio.
I Duran Duran in Italia a luglio con tre concertiIl 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo, il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, ... adnkronos.com
Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026: unica data friulana del tour italianoL’11 luglio 2026 i Duran Duran live a Villa Manin, Codroipo. Biglietti dal 20 febbraio su Ticketone. Evento della rassegna GoToPordenone&Friends ... lopinionista.it
Duran Duran, a luglio tre concerti in Italia facebook
UNICO APPUNTAMENTO NEL SUD ITALIA I Duran Duran tornano in Italia in estate: tappa anche alla Reggia di Caserta #musica #duranduran #reggiacaserta x.com