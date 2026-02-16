Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026 | unica data friulana del tour italiano
I Duran Duran si esibiranno a Villa Manin l’11 luglio 2026, portando in Friuli il loro tour italiano, a causa di un concerto organizzato nella storica location di Codroipo. La band britannica suonerà davanti a un pubblico di appassionati, con i biglietti disponibili dal 20 febbraio su Ticketone. L’evento fa parte della rassegna GoToPordenone&Friends, che quest’anno porta musica dal vivo nella regione.
Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa Manin
I Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio.
Pooh il 18 luglio 2026 in concerto a VILLA MANIN
Il 18 luglio 2026, i Pooh si esibiranno in concerto a Villa Manin, in occasione del loro sessantesimo anniversario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
