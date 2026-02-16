Duran Duran in concerto a Villa Manin l’11 luglio 2026 | unica data friulana del tour italiano

I Duran Duran si esibiranno a Villa Manin l’11 luglio 2026, portando in Friuli il loro tour italiano, a causa di un concerto organizzato nella storica location di Codroipo. La band britannica suonerà davanti a un pubblico di appassionati, con i biglietti disponibili dal 20 febbraio su Ticketone. L’evento fa parte della rassegna GoToPordenone&Friends, che quest’anno porta musica dal vivo nella regione.

L’11 luglio 2026 i Duran Duran live a Villa Manin, Codroipo. Biglietti dal 20 febbraio su Ticketone. Evento della rassegna GoToPordenone&Friends. L’energia dei Duran Duran arriva in Friuli Venezia Giulia: l’ 11 luglio 2026 la storica Villa Manin di Codroipo (UD) ospiterà una delle date più attese dell’estate, un concerto che promette di unire la potenza scenica della band britannica a una delle cornici più affascinanti del patrimonio culturale italiano. I biglietti saranno disponibili dalle 10:00 di venerdì 20 febbraio su Ticketone.it.. L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato in collaborazione con VignaPR, FVG Music Live ed Erpac FVG, all’interno della rassegna “GoToPordenone&Friends”, il programma culturale che collega Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura e Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

I Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio.

