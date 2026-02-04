Micat in Vertice Teatro dei Rozzi Duo d’eccezione

Al Teatro dei Rozzi, l’Accademia Musicale Chigiana ha portato in scena un duo d’eccezione. L’evento rientra nella stagione Micat in Vertice e dimostra come l’istituzione riesca a spaziare tra generi e epoche musicali senza difficoltà. Il pubblico ha assistito a un concerto di altissimo livello, confermando la reputazione della scuola di musica come punto di riferimento nel panorama culturale.

L' Accademia Musicale Chigiana conferma ancora una volta la propria capacità di muoversi con naturalezza tra linguaggi, epoche e sensibilità musicali diverse, ospitando ancora un appuntamento di altissimo profilo all'interno della stagione Micat in Vertice. Venerdì 6 febbraio alle 21, al Teatro dei Rozzi, protagonisti saranno il tenore Ian Bostridge e il pianista Roberto Prosseda, due interpreti che incarnano in modo esemplare il dialogo tra rigore classico e sensibilità contemporanea. Bostridge, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, affianca a una carriera concertistica straordinaria una profonda attenzione al rapporto tra musica, parola e pensiero, rendendo ogni esecuzione un'esperienza che va oltre il semplice ascolto.

