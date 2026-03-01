Oggi, al Piano Duo Festival, si conclude la manifestazione con un concerto degli allievi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo. L’evento si tiene questa mattina alle 10 e rappresenta l’atto finale di una rassegna dedicata alla musica da camera. La giornata vedrà protagonisti giovani esecutori che si esibiranno con il pianoforte, portando a termine il ciclo di concerti dedicati agli interpreti emergenti.

Piano duo festival: gran finale oggi con gli allievi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo. Oggi, alle 10.30, il sesto e ultimo appuntamento di Ferrara Piano Duo Festival per Ferrara Musica al Ridotto conclude il ciclo dedicato ai concerti per pianoforte e orchestra in versione a due pianoforti. Lo fa con un programma che mette a confronto la struttura classica beethoveniana e la sperimentazione formale di Franz Liszt, attraverso le esecuzioni degli allievi delle classi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo. Il Concerto n. 3 in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven (solista Giovanni Bergamasco, Carlo Bergamasco secondo pianoforte), la cui genesi si colloca tra il 1800 e il 1803, rappresenta un punto di rottura rispetto ai modelli settecenteschi e una decisa affermazione della personalità del compositore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beethoven, siamo al gran finale. Così il Piano duo festival saluta

Leggi anche: 'Ferrara Piano Duo Festival', in scena il quarto appuntamento della stagione

Leggi anche: 'Ferrara Piano Duo Festival', in scena la coppia Alessandra Ammara e Roberto Prosseda