Due occhi per chi non vede | cani guida e screening gratuiti con il Lions Club Lanciano
Il Lions Club di Lanciano ha organizzato una manifestazione intitolata “Due occhi per chi non vede”, patrocinata dal Comune. L’evento prevede la presenza di cani guida e offre screening gratuiti per le persone con problemi visivi. La giornata mira a sensibilizzare sui servizi di assistenza e supporto disponibili per chi ha difficoltà di vista, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa dedicata alla solidarietà.
“Due occhi per chi non vede”: è il titolo della manifestazione promossa e organizzata dal Lions Club di Lanciano con il patrocinio del Comune. Si tratta di un progetto particolarmente importante rivolto a chi non vede e vive una condizione di oggettiva difficoltà. La manifestazione si svolgerà.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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