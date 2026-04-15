Screening gratuiti e solidarietà | numeri record per il ‘Lions day’

Oltre 100 persone hanno usufruito di screening gratuiti durante il Lions Day, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria e alla solidarietà. Contestualmente, sono stati raccolti quasi 700 chili di alimenti destinati alle famiglie assistite dalla Caritas locale, che collabora con la parrocchia Santa Caterina Vegri di Quacchio. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e ha permesso di unire attenzione alla salute con aiuti concreti alle persone in difficoltà.

Prevenzione sanitaria e solidarietà. Oltre 100 screening effettuati e quasi 700 chili di alimenti raccolti in favore delle famiglie assistite dalla Caritas che fa riferimento alla parrocchia Santa Caterina Vegri di Quacchio. Dati che si aggiungono ai 350 alunni e alle 10 scuole che hanno aderito.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Screening gratuiti e prevenzione, il Lions Day arriva a LampedusaSarà Lampedusa una delle tappe più significative del Lions Day in Sicilia, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute. Reggio Calabria: screening gratuiti e salute in piazza per il Lions DaySabato 11 aprile, Piazza De Nava a Reggio Calabria ospiterà una vasta rete di servizi gratuiti, tra screening oncologici, consulenze mediche e...