Due classe 1995 alla corte di Allegri il Milan chiude il doppio affare

Il Milan sta definendo due acquisti di classe 1995 per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società sta lavorando con l’obiettivo di migliorare l’organico, anche in vista della possibile qualificazione alla Champions League. Le trattative sono in corso e gli eventuali dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane. La squadra si prepara quindi a una nuova sfida con alcuni innesti giovani e di esperienza.

Il Milan, vicino alla conquista di un posto nella prossima Champions League, è al lavoro per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Doppio colpo di mercato per il Milan di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico avrebbe deciso di proseguire alla guida della formazione rossonera nonostante le sirene che arrivano da Madrid, sponda Real, e dalla nazionale italiana. L’allenatore avrebbe già presentato la lista dei desideri con due calciatori esperti pronti a sbarcare a Milanello. Il primo è Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e pronto a dire sì al Milan a fronte di un contratto triennale con opzione per il quarto che potrebbe andare ad innalzare il tasso tecnico e di esperienza della formazione rossonera.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Due classe 1995 alla corte di Allegri, il Milan chiude il doppio affare Notizie correlate Allegri show alla vigilia di Milan-Udinese: la risposta di classe a Cassano, il dribbling sulla NazionaleIn fin dei conti, c'è ancora un posto nella prossima edizione della Champions League da blindare il prima possibile. Kean-Milan, tutti i dettagli dell’affare: è il sogno di AllegriIl Milan continua a lavorare per prendere un grande attaccante: tutti i dettagli sul possibile affare Kean con la Fiorentina. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Castel San Pietro Romano calcio, Taglienti: Vogliamo onorare questo finale di stagione; Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia: catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori - FoggiaToday; Il Milan batte un colpo: Goretzka allo sprint, c’è ottimismo; La diversità dei corpi di Adriano Bolognino. Torres, Mercadante verso il Casarano: trasferimento oneroso per il classe 1995Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Mario Mercadante, terzino sinistro classe 1995 attualmente in forza alla Torres aveva palesato alla propria dirigenza la volontà di riavvicinarsi a casa ... tuttomercatoweb.com Siracusa, sabato al galoppo con due condizionate al centro del convegno: anziani di classe 3 sui 1800 e tre anni di classe 3 sui 1900 metri Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/siracusa-sabato-al-galoppo-con-due-condizionate-al-centro-del-conv - facebook.com facebook