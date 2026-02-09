Il Milan si muove con decisione per portare a casa un grande attaccante. I dirigenti rossoneri stanno lavorando sui dettagli dell’affare Kean, che potrebbe realizzarsi grazie anche all’interesse della Fiorentina. La trattativa è in corsa, e i tifosi sperano che si chiuda in fretta.

Il Milan continua a lavorare per prendere un grande attaccante: tutti i dettagli sul possibile affare Kean con la Fiorentina. Santiago Gimenez è attualmente fermo ai box dopo l’intervento alla caviglia e Niclas Füllkrug da solo non basta. Il Milan è alla disperata ricerca di un grande attaccante, che possa far reparto da solo e tramutare in gol le tante occasioni create dalla squadra allenata da Max Allegri. Kean (Ansa) -Calciomercato.it I nomi che circolano sono diversi, da Vlahovic a Gabriel Jesus passando per Kostic, ma il vero e proprio sogno di Allegri si chiama Moise Kean. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus e adesso il tecnico livornese spinge per riaverlo a disposizione in rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kean-Milan, tutti i dettagli dell’affare: è il sogno di Allegri

Approfondimenti su Kean Milan

Questa mattina il Milan ha annunciato di aver rinunciato all’acquisto di Jean-Philippe Mateta.

Abraham torna in Premier League con l’Aston Villa, dopo aver concluso l’accordo con il Besiktas.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kean Milan

Argomenti discussi: Milan, Allegri ha scelto Kean. Messi torna in Argentina? Sogno Newell's per il 2027; Il Milan sogna Kean: l'endorsement di Allegri, il fattore Leao e le tempistiche; Milan confident about landing Fiorentina’s Moise Kean; Milan, Allegri e Rabiot lanciano la sfida all'Inter: obiettivo Kean a giugno, pronta la strategia.

Milan, ossessione centravanti: Vlahovic o Kean, Allegri punta l’usato sicuro. Il nome a sorpresa e chi parteSaltato Mateta, a giugno il Milan cercherà un nuovo bomber. Tra Kean e Vlahovic spunta un top, le priorità di Allegri. Ecco chi è finito in lista di sbarco. sport.virgilio.it

Cercasi attaccante: Moise Kean resta sulla lista del MilanMoise Kean resta uno di quei nomi che il Milan starebbe monitorando in vista della prossima estate. Massimiliano Allegri conosce molto bene l'attaccante della Fiorentina, anche perché lo ... milannews.it

Emissari del Milan per seguire la prestazione di Moise Kean! Vi piacerebbe vederlo in rossonero #MilanNews24 facebook

Il Milan torna a pensare all’attacco: piacciono sempre Kean e Vlahovic, idea Gabriel Jesus x.com