Allegri show alla vigilia di Milan-Udinese | la risposta di classe a Cassano il dribbling sulla Nazionale

Alla vigilia di Milan-Udinese, l'allenatore del Milan ha parlato ai giornalisti durante la conferenza stampa a Milanello. La partita è valida per la 32esima giornata di Serie A. Allegri ha risposto alle domande sui temi di attualità, tra cui la risposta a Cassano e il suo rapporto con la Nazionale. La sua presenza ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori prima dell'incontro in programma.

In fin dei conti, c'è ancora un posto nella prossima edizione della Champions League da blindare il prima possibile. Allegri, però, alla vigilia della gara contro i coriacei friulani di Kosta Runjaic, ha avvertito tutti delle insidie che il Diavolo si ritroverà costretto a fronteggiare. «Sarà una partita complicata: l’Udinese è una squadra fisica, che sa ripartirti addosso e occupa il campo in modo devastante. In attacco ha giocatori tecnici e veloci, bisognerà stare molto attenti alle ripartenze». Peccato che il duplice passo falso allo stadio 'Olimpico' e al 'Maradona' abbia parzialmente compromesso una stagione fin qui molto buona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri show alla vigilia di Milan-Udinese: la risposta di classe a Cassano, il dribbling sulla Nazionale “Un disastro”: Allegri fa scattare l’allarme prima di Milan-Udinese e poi risponde a CassanoIn conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale Domani pomeriggio al ‘Meazza’,... Allegri alla vigilia di Bologna-Milan: “Saelemaekers, Pulisic, Leao: la situazione infortunati”Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie... Temi più discussi: Allegri: Il numero di attaccanti non conta. Ora è importante far punti per la Champions; La corsa per il ct dell’Italia, Allegri si tiene aperta la porta; Serie A: in campo sabato alle 18 Milan-Udinese DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Udinese, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Milan-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 11 aprile, il Milan di Max Allegri, che riceve in casa l'Udinese in un match valido per la 32esima giornata della serie A. I rossoneri ... lapresse.it Milan, la corsa non è finita: cosa chiede Allegri alla squadraRossoneri in campo oggi pomeriggio contro l'Udinese: il diktat è allontanare il pessimismo dopo il ko con il Napoli ... corrieredellosport.it Oggi #MilanUdinese, queste le dichiarazioni pre-partita di mister Max #Allegri Per un recap delle sue parole più significative, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook LIVE MN - Verso Milan-Udinese: davanti Saele-Leao-Pulisic. Chance dal 1' per Athekame e Ricci x.com