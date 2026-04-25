Oggi si è svolta una sessione di test con la quarta generazione di Ducati Hypermotard, questa volta nella versione V2 SP. La giornata ha visto la partecipazione di piloti e appassionati, con prove su tracciato per valutare le caratteristiche della moto. Sono stati raccolti dati relativi alle performance e alla maneggevolezza, offrendo un primo confronto tra questa e le versioni precedenti.

Vent’anni di Ducati Hypermotard: a due decenni dall’ingresso in scena di quell’oggetto misterioso ed estremo quale la 1100, Borgo Panigale sforna la quarta generazione di una delle sue moto più adrenaliniche. L’Hypermotard V2 - testata sul circuito di Modena nella sua variante più ricca SP - mette sul piatto il meglio della tecnologia moderna in termini di motore, ciclistica, componentistica ed elettronica senza però dimenticare quale fosse il punto di partenza. E non si parla solo di family feeling estetico, ma anche caratteriale, sebbene - lo vedremo a breve - l’ultima creatura di Ducati stupisce per efficacia. È più leggera (ben 14 kg in meno rispetto alla precedente 950 ed è arcinoto quanto togliere peso sia più difficile e costoso che aggiungere Cv), più compatta, più potente e più sofisticata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati Hypermotard V2 SP: belva domabile

Nuova DUCATI HYPERMOTARD V2 : la svolta!

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