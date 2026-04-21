Il pilota di Cattolica Davis Bergamini nella V2 Future Champ Ducati Academy

Un giovane pilota di Cattolica, Davis Bergamini, partecipa alla V2 Future Champ della Ducati Academy. La squadra WRS ha deciso di investire nel suo percorso, puntando sul suo talento promettente nel mondo del motociclismo. La sua presenza in questa competizione rappresenta un passo importante per la sua carriera e per il progetto che lo vede coinvolto. La partecipazione si inserisce in un piano di sviluppo e crescita nel settore.

WRS investe sul futuro del motociclismo e lo fa in modo concreto, sostenendo un promettente talento romagnolo. L’impegno prende forma nel V2 Future Champ Ducati Academy, il nuovo talent challenge ideato e organizzato da Garage 51 in collaborazione con Ducati: WRS, azienda produttrice di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ducati Monster V2 2026: il ritorno della leggerezza che accende il piacere di guidaA Malaga, la nuova Monster 2026 riscopre l’anima più autentica della naked Ducati: leggera, intuitiva e costruita attorno a un V2 elastico da 890 cc. SmackDown 17.04.2026 Champ to Champ, Friend to FriendBenvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena dalla T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada.