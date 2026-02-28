A Malaga viene presentata la nuova Ducati Monster V2 del 2026, una naked caratterizzata da peso contenuto e maneggevolezza. La moto monta un motore V2 di 890 cc, che garantisce un’erogazione elastica e reattiva. La produzione si concentra su un design più leggero e intuitivo, pensato per offrire un’esperienza di guida diretta e coinvolgente. La casa motociclistica ha annunciato ufficialmente il modello durante un evento dedicato.

A Malaga, la nuova Monster 2026 riscopre l’anima più autentica della naked Ducati: leggera, intuitiva e costruita attorno a un V2 elastico da 890 cc. Su strada conquista per facilità e precisione, unendo elettronica intelligente e ciclistica equilibrata in una moto pensata per far tornare centrale il puro piacere di guida. La Ducati Monster 2026 rappresenta un passaggio delicato per un nome che ha definito il concetto stesso di naked sportiva italiana. L’obiettivo non è rivoluzionare, ma ritrovare il senso originario del progetto: una moto leggera, concreta, pensata per la strada vera. Il nuovo V2 da 890 cc è il fulcro di questa evoluzione: 111 cavalli e 91,1 Nm gestiti con un’erogazione elastica e progressiva, grazie anche alla distribuzione a fasatura variabile Ivt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati Monster V2 2026: il ritorno della leggerezza che accende il piacere di guida

