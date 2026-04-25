DTM Maro Engel spacca il record a Spielberg | pole da record!

Durante la sessione di qualifiche a Spielberg, il pilota Mercedes ha stabilito il nuovo record della pista, fermando il crono a 1 minuto e 27.403 secondi. Con questa prestazione, ha conquistato la pole position, superando il precedente record di Rene Rast, datato 2023. La gara si svolge in un contesto di grande attesa, con i principali protagonisti pronti a sfidarsi per la vittoria.

? Cosa sapere Maro Engel conquista la pole position a Spielberg con il tempo di 1m27.403s.. Il pilota Mercedes batte il record storico di Rene Rast stabilito nel 2023.. Maro Engel ha conquistato la prima pole position della stagione 2026 a Spielberg, segnando il tempo di 1m27.403s durante la sessione di qualificazione al Red Bull Ring questo sabato 25 aprile. Il pilota della Winward Mercedes ha messo a segno la quarta vetta della sua carriera nel DTM, riuscendo a superare in un duello millimetrico il giovane talento della McLaren, Ben Dorr, per soli 0.015 secondi. La prestazione di Engel è stata ancora più significativa se considerata l’impatto dei cambiamenti apportati al Balance of Performance (BoP) prima dell’inizio della sessione, che non hanno scalfito la forza della Mercedes-AMG.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DTM, Maro Engel spacca il record a Spielberg: pole da record! Notizie correlate Di Giannantonio in pole position (da record) nel Gran Premio degli Usa a Austin: Bezzecchi 2°, Bagnaia 4°Il pilota del team VR46 nuovamente in pole dopo quella della gara precedente in Brasile. Leggi anche: Gp della Cina di F1, Antonelli super in qualifica: conquista una pole da record. Leclerc è terzo Aggiornamenti e dibattiti Maro Engel si sposa, fuga romantica sulla C63 DTMDopo la celebrazione delle nozze la coppia di sposi lascia il sagrato a bordo dei mezzi più impensabili. Stavolta è toccato a una Classe C DTM Maro Engel ha passato buona parte della sua carriera nel ... automoto.it Tempo di lettura: 2 minutiIl tedesco della Mercedes AMG del Team Ravenol firma la prima pole position della nuova stagione, battendo Ben Dörr e la McLaren per soli 15 millesimi. In seco ... p300.it