Gp della Cina di F1 Antonelli super in qualifica | conquista una pole da record Leclerc è terzo

Nel Gran Premio di Cina di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position durante le qualifiche di sabato 14 marzo, stabilendo un record. Leclerc si è posizionato terzo in griglia. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, mentre altri piloti hanno completato le prove in diverse posizioni. La gara si svolgerà nelle prossime ore.

Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua carriera e diventando, a soli 19 anni, il più giovane di sempre a conquistare la prima posizione in qualifica con il tempo di 1’32?064. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto ‘accontentarsi’ della seconda posizione. Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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