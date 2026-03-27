Dopo l’incidente al Gran Premio del Giappone, la squadra di Formula 1 ha convocato un colloquio con il pilota per discutere quanto accaduto. L’incidente ha coinvolto il pilota e la stampa, generando attenzione mediatica. La squadra ha comunicato di aver avviato un confronto interno con Verstappen senza ulteriori dettagli pubblici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen ha creato scalpore durante la sua sessione stampa pre-corsa al Gran Premio del Giappone. Il pilota olandese ha escluso un giornalista dalla sala e ha rifiutato di iniziare l’intervista fino a che la persona non fosse uscita. I motivi dietro questa reazione vanno ricercati in una serie di eventi che hanno messo a dura prova la pazienza del campione. Il suo disappunto si riferisce a una domanda che fosse stata posta dal giornalista Giles Richards del The Guardian durante il Gran Premio di Abu Dhabi dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Red Bull al centro della controversia: colloqui con Verstappen dopo l’incidente giapponese.

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13 vittorie in F1 62 podi 12 pole position 18 giri veloci nel mondiale 2001 come miglior risultato in carriera tra Williams (1994-1995), McLaren (1996-2004) e Red Bull (2005-2008) Nel 2011 e nel 2012 ha disputato il DTM Ad oggi è inviato per SkySportsF1 C - facebook.com facebook