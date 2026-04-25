Dragaggi e Molo Clementino la scure del Mef sul porto | addio 51 milioni fermi dal 2022

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha revocato 51 milioni di euro destinati ai lavori di dragaggio e al Molo Clementino, risorse che erano ferme dal 2022. La decisione riguarda un totale di 100 milioni di euro assegnati all’Autorità portuale, che non avrebbe avviato i progetti nel rispetto dei tempi stabiliti. La revoca si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sui fondi destinati alle opere portuali.

ANCONA Nella vicenda dei 100 milioni di euro revocati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Autorità portuale per la sua inerzia nell’avviare i progetti già finanziati, la ferita più grande è quella inferta al porto di Ancona. Tra linee di finanziamento Pnrr e non, allo scalo dorico erano infatti destinati ben 51 milioni di euro, più della metà di quanto lo scorso settembre il dicastero di via XX Settembre ha chiesto indietro all’Authority, rea di non aver dato corso ai cantieri nonostante il tesoretto fosse stato concesso nel luglio del 2022. Il cortocircuito Ad ottobre 2025 l’Autorità portuale aveva chiesto e ottenuto che il Ministero delle Infrastrutture destinasse nuovamente quelle risorse ad Ancona, ma il decreto è fermo da allora al Mef in attesa del nulla osta.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Dragaggi e Molo Clementino, la scure del Mef sul porto: addio 51 milioni fermi dal 2022 Notizie correlate Porto, il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti, compresi i soldi utili al banchinamento del Molo ClementinoANCONA – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha dato il via libera oggi al rendiconto consuntivo... Leggi anche: Molo Clementino, banchine e vasche di colmata: addio fondi, il Mef taglia 100 milioni all?Autorità portuale nelle Marche Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dragaggi e Molo Clementino, la scure del Mef sul porto: addio 51 milioni fermi dal 2022; Il Mef blocca 101 milioni di euro. A rischio anche il Molo Clementino: La programmazione non si ferma; Molo Clementino, il rebus lavoro: Favorevoli, ma non a qualsiasi costo; Il Mef taglia oltre 100 milioni di euro all’Adsp di Ancona. Dragaggi e Molo Clementino, la scure del Mef sul porto: addio 51 milioni fermi dal 2022ANCONA Nella vicenda dei 100 milioni di euro revocati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Autorità portuale per la sua inerzia nell’avviare i ... corriereadriatico.it Il Mef blocca 101 milioni di euro. A rischio anche il Molo Clementino: La programmazione non si fermaIl provvedimento lascia di stucco l’Autorità Portuale dell’Adriatico centrale ed altre quattro nel Paese. Più della metà riguarda opere finanziate, tra cui il dragaggio dei fondali e il discusso nuovo ... ilrestodelcarlino.it Tra pochissimo nel tg delle 14: - Corinaldo, rinviata la sentenza. Ci sarà una nuova perizia sulla balaustra - Porto di Ancona, la questione fondi per il Molo Clementino - San Severino Marche attende Mattarella per la Liberazione - Musicultura, ospiti in studio R - facebook.com facebook Porto, il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti, compresi i soldi utili al banchinamento del Molo Clementino x.com