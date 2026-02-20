Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi ATP Delray Beach 2026 | orario programma streaming
Oggi, venerdì 20 febbraio, Flavio Cobolli scende in campo nei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach. La partita si svolge nel giorno in cui l’italiano, testa di serie numero 3, affronta Coleman Wong, il qualificato di Hong Kong. Cobolli cerca di avanzare ulteriormente nel torneo, che si gioca sul cemento statunitense. La sfida si svolge nel pomeriggio, con la possibilità di seguirla anche in streaming. La partita rappresenta una tappa importante per il giovane tennista italiano.
Oggi, venerdì 20 febbraio, per quanto concerne l’ ATP 250 di Delray Beach, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 3 del seeding, affronterà il rappresentante di Hong Kong, il qualificato Coleman Wong. L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00 italiane: si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra i due. Il match tra Flavio Cobolli e Coleman Wong del torneo di Delray Beach sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il nativo di Hong Kong se la vedrà con Flavio Cobolli ai quarti - facebook.com facebook
FINALMENTE FLAVIO! L'italiano batte Terence Atmane al Delray Beach Open per 7-5 6-4 Le sconfitte all'esordio agli Australian Open, a Montpellier e a Dallas sembravano aver annebbiato la vista a Flavio Cobolli che non riusciva più a trovare la sua grinta x.com