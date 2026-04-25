A Porta Trova, nel quartiere di San Bartolo, sono state chiuse due attività commerciali: una storica macelleria e un bar. Entrambe le saracinesche sono state abbassate di recente, riducendo ulteriormente l’area commerciale. Porta Trova, che in passato rappresentava un punto di accesso cittadino, fu costruita in epoca malatestiana e successivamente demolita nel 1867. La chiusura delle due attività segna un cambiamento nel tessuto commerciale della zona.

Uno-due letale per Porta Trova. Porta Trova a San Bartolo, porta cittadine eretta in epoca malatestiana e demolita nel 1867. Giovedì ha chiuso la storica macelleria Africo, ieri il Caffè Porta Trova. La prima fu aperta nello stesso luogo 80 anni fa; la gestione del bar prese avvio nel 2018, successiva ad altre conduzioni avvicendate in vari lustri. Entrambi hanno sede in prossimità del semaforo all’incrocio con via Finali, provenendo da corso Chiaramonti. Marco Baronio, il titolare della macelleria, non ha piacere di rilasciare dichiarazioni, ma non nasconde il malumore per il fatto che in centro le attività sono più penalizzate che fuori dalle mura: l’accesso è difficoltoso e quindi non godono di par condicio rispetto ai centri commerciali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppia chiusura a Porta Trova. Hanno abbassato le saracinesche la storica macelleria e il bar

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