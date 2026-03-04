Moto gp Marquez sul sorpasso ad Acosta | I commissari hanno abbassato il limite

Milano, 4 marzo 2026 – Durante la gara di Moto GP, Marc Marquez ha commentato il sorpasso su Acosta affermando che i commissari hanno abbassato il limite di velocità. La manovra ha suscitato molte polemiche tra appassionati e addetti ai lavori, generando dibattito sulla correttezza delle decisioni prese durante l’evento. Marquez ha spiegato che la sua azione è avvenuta nel rispetto delle regole, ma ha anche evidenziato le differenze nelle interpretazioni dei limiti di velocità.

Milano, 4 marzo 2026 – Un sorpasso che ha fatto discutere e che farà ancora discutere. Marc Marquez all’interno di Pedro Acosta all’ultima curva della sprint race della Thailandia, manovra al limite senza gravi contatti e con il ducatista che è rimasto dentro i cordoli della pista, visto dagli appassionati tutto regolare, ma non per il pannello dei commissari di gara che ha deciso di sanzionare il campione del mondo 2025, costretto all’ultimo giro a restituire la posizione al pilota KTM. Marquez ha accettato senza polemiche la decisione e anche Pedro Acosta, nell’immediato post gara, aveva ammesso: “Preferisco secondo che vincere in questo modo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

