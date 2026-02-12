Questa mattina il bar Centrale ha abbassato le saracinesche, lasciando senza parole chi molti lo frequentavano da decenni. Il locale, simbolo di piazza del Comune fin dagli anni Sessanta, ora appare vuoto e silenzioso, come un vuoto nel cuore della città. Nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio di un cambiamento improvviso.

C’è un vuoto insolito e pesante nel cuore della città. Le saracinesche del bar Centrale, lo storico locale che dagli anni Sessanta si affaccia direttamente su piazza del Comune, sono rimaste abbassate. Non si tratta di una chiusura temporanea per ferie o ristrutturazione, ma dell’epilogo, amaro e rumoroso, di una vicenda che intreccia crisi economica, procedure giudiziarie e un acceso scontro politico che sta infiammando le ultime ore. Per decenni, il Bar Centrale è stato molto più di un semplice esercizio commerciale. Situato in una posizione strategica, a pochi passi dalla fontana Sturinalto e dal palazzo del Podestà, rappresentava il vero "salotto buono" di Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bar Centrale abbassa le saracinesche

Approfondimenti su Bar Centrale

La crisi dei giocattoli colpisce anche il negozio Hamleys di Orio al Serio.

A Bollate, un residente ha vinto un milione di euro al Bar Centrale, regalando così a sé stesso e ai propri cari un Natale anticipato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bar Centrale

Argomenti discussi: Il Bar Centrale abbassa le saracinesche.

Il Bar Centrale abbassa le saracinescheC’è un vuoto insolito e pesante nel cuore della città. Le saracinesche del bar Centrale, lo storico locale che dagli anni Sessanta si affaccia direttamente su piazza del Comune, sono rimaste abbassate ... ilrestodelcarlino.it

Il bar del 2026 abbassa la voce (e torna a farsi scegliere)Nel 2025, i bar italiani sono stati frequentati quasi 6 miliardi di volte, con la sola colazione che concentra il 44% delle visite, le pause quotidiane quasi un terzo; il settore vale 23,8 miliardi di ... repubblica.it

Bar Centrale San Giuseppe - facebook.com facebook