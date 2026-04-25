Perso un punto di riferimento per i pellegrini della via Francigena a Capannori. Un altro. Dopo l’ostello di Vorno ha chiuso i battenti anche la struttura comunale denominata " La Salana ". A darne notizia il capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale, Paolo Rontani: "Realizzata grazie al recupero dell’immobile da parte dell’amministrazione capannorese e della Regione Toscana, venne inaugurata nel 2018 e la sua gestione fu affidata, per 10 anni, ad una società tipo Srl semplificata, con capitale sociale minimo, 500 euro. Poteva offrire 24 posti letto, in 5 camere e vari servizi, bar, ristorante con cucina tipica ad un ampio giardino, connessione gratuita WI-FI, noleggio biciclette, organizzazione di eventi legati al cibo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo Vorno chiude anche l’ostello “La Salana“

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