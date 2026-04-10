Fiamme a Milano | evacuati 30 ospiti dopo l’incendio in un ostello

Questa mattina, un incendio si è sviluppato all’interno di un ostello nel centro di Milano, portando all’evacuazione di circa trenta ospiti. Le fiamme hanno coinvolto la struttura, che si trova in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona risulta ferita o in pericolo.

Una mattinata di panico ha colpito il cuore di Milano quando un incendio è divampato all’interno del Babila Hostel & Bistrot, costringendo circa trenta persone a lasciare immediatamente la struttura. Il rogo, scoppiato intorno alle 8:30 di oggi, ha avuto origine da alcuni materaschi e ha interessato l’ostello situato in una posizione centrale, proprio accanto al Conservatorio Giuseppe Verdi. L’evacuazione rapida e il bilancio dei soccorsi. Le operazioni di emergenza sono state coordinate subito dopo la segnalazione del fuoco, che ha richiesto l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso per gestire la fuoriuscita di fumo e le fiamme alimentate dai materiali coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme a Milano: evacuati 30 ospiti dopo l’incendio in un ostello Como, incendio al dormitorio di via Borgovico: fiamme in un bagno, ospiti evacuati e tre intossicati.Como, 16 gennaio 2026 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco questa notte al dormitorio di via Borgovico 150 a Como, dove alle 1. Leggi anche: Milano, incendio al conservatorio: 30 evacuati Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Temi più discussi: Incendio all'hotel Maxim di Verona, evacuati gli ospiti: 124 persone accolte nel palazzo della Gran Guardia; Castiraga Vidardo, in fiamme il tetto di un’abitazione in via Marconi; Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese: in fiamme 3 appartamenti, evacuato il palazzo; Incendio in un box a Romano, evacuato un condominio. Principio d'incendio a Milano, trenta evacuati in un ostello accanto al ConservatorioUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8.30 all'interno del Babila Hostel & Bistrot, a Milano, un ostello che si trova in via Conservatorio 2, di fianco al conservatorio di musica 'Gius ... ansa.it Incendio al Conservatorio di Milano: Fiamme nel dormitorio, evacuate 30 personeLe cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le prime informazioni nessuna persona è rimasta ferita ... legnanonews.com Sassari, auto in fiamme in viale Umberto: traffico paralizzato - facebook.com facebook Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria x.com