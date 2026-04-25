Dopo un anno studenti ancora in aule roventi | Le tende saranno installate a breve

Dopo più di un anno di attesa, gli studenti continuano a frequentare aule calde e insalubri, nonostante le promesse di intervento siano state fatte più volte. Il presidente del Consiglio comunale ha annunciato che le tende ignifughe saranno installate entro i primi di maggio, rassicurando le famiglie sulla prossima messa in atto del progetto. L’amministrazione comunale ha già stanziato i fondi necessari, ma i lavori non sono ancora stati avviati.

CAROVIGNO - "Le tende ignifughe verranno installate entro inizio maggio, siamo pronti a partire". Queste le parole del presidente del Consiglio Francesco Leoci, che a nome dell'Amministrazione comunale rassicura i genitori dopo oltre un anno di attesa dal finanziamento stanziato. Gli studenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Scuola, circolare del ministro Valditara: “Gli studenti lascino le aule pulite dopo le lezioni”Lasciare la classe pulita al termine delle lezioni, curare il giardino della scuola, riordinare gli arredi e il materiale diattico personale o... Attraversi e si accendono, anche a Palermo le strisce pedonali smart: saranno installate in 10 punti criticiSono l'evoluzione tecnologica dei tradizionali attraversamenti pedonali: funzionano con dispositivi luminosi a led e materiali ad alta riflettenza,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Gli studenti serbi da un anno in esilio nell’Europa che tace. Il nostro incontro a Zagabria; Vandali contro la sede studentesca, il comune sistema la porta dopo un anno; Ecco le case per i pesci fatte dagli studenti; Brindisi, ritorno al liceo. Trent’anni dopo il diploma, il confronto con gli studenti di oggi. Il divieto dei cellulari a scuola funziona a metà. Parlano i prof, un anno dopo: Follia tornare a carta e pennaIl bilancio dei docenti non nasconde le criticità di un provvedimento che agisce sui sintomi ma non sulla dipendenza digitale. Guardando al futuro, la richiesta è chiara: non basta vietare, serve un’e ... today.it Dopo le polemiche, è stato raggiunto l'accordo per le dimissioni dell'amministratrice delegata Giuseppina Di Foggia, che passerà ad Eni come presidente, rinunciando alla contestata maxi indennità. - facebook.com facebook Torna a occupare la prima casella della griglia Marc Marquez, dopo un'assenza di 245 giorni, dal GP d'Ungheria della scorsa stagione x.com