Scuola circolare del ministro Valditara | Gli studenti lascino le aule pulite dopo le lezioni

Tempo di lettura: 3 minuti Lasciare la classe pulita al termine delle lezioni, curare il giardino della scuola, riordinare gli arredi e il materiale diattico personale o condiviso al termine delle lezioni così come i laboratori, gli attrezzi e la palestra, far trovare i bagni, al termine delle lezioni, nelle stesse condizioni in cui erano all’inizio della giornata: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso in queste ore una circolare nella quale invita i dirigenti e il personale a sensibilizzare gli alunni e a stabilire pratiche quotidiane da seguire negli istituti, in coerenza con le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica e con lo Statuto degli studenti. In linea con tutto questo ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

