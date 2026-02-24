Quattro anni fa l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina | la pace sembra sempre più un miraggio

Il 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno attraversato i confini ucraini, dando avvio a un conflitto che dura da quattro anni. Questa invasione, definita dal Cremlino “operazione militare speciale”, ha portato a un'escalation di violenze e distruzioni nel paese. Le conseguenze si sono fatte sentire anche oltre i confini, con un aumento delle tensioni internazionali e una crisi umanitaria sempre più grave. La ricerca di una soluzione duratura sembra sempre più lontana.

Il 24 febbraio 2022 resterà una data impressa nella memoria collettiva dell’Europa e del mondo. All’alba di quel giorno, le forze armate russe varcarono i confini ucraini dando avvio a quella che il Cremlino definì “operazione militare speciale”, ma che si rivelò subito per quello che era: una guerra d’aggressione su larga scala. Oggi, quattro anni dopo, il conflitto non si è concluso e il conto in vite umane continua a salire. La guerra del 2022 non è spuntata dal nulla. Le tensioni tra Mosca e Kiev affondano le radici nel 2014, quando la Russia annesse la Crimea e sostenne i separatisti nel Donbass, dando vita a una “linea di contatto” di circa 427 chilometri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L’Ucraina a 4 anni dall’inizio della guerra tra corruzione e resistenza: “Nessuno crede più alla pace”Il conflitto in Ucraina si protrae da quattro anni, a causa delle tensioni tra corruzione dilagante e resistenza popolare.

Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederàL’invasione russa in Ucraina ha causato devastazioni e stanchezza tra le forze coinvolte.

Trump: Vicini come non mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto; Quattro anni fa l’inizio della guerra in Ucraina, la politologa Sofia Ventura: In Italia la propaganda russa si è diffusa più che in altri Paesi; Guerra in Ucraina: i quattro anni che hanno cambiato il mondo - ISPI; Guerra in Ucraina, così in quattro anni è cambiata l’Ue.

Quattro anni fa scoppiava guerra in Ucraina. A Cumiana non si fermano gli aiutiPartiti 140 Tir carichi di cibo, vestiti e medicine. Ora servono gruppi elettrogeni. Una giornata coi volontari della Fraternità della speranza ... rainews.it

Quattro anni di guerra in Ucraina: Putin e l’illusione della grande vittoriaIl leader russo sperava in Trump (che però non l’ha «salvato»). E dopo quattro anni di conflitto è prigioniero della logica di guerra ... corriere.it

il - Le bugie e i depistaggi di Rogoredo Quattro anni di invasione russa in Ucraina Stasera comincia il Festival di Sanremo Al microfono Shendi Veli, redattrice del digitale Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanifes - facebook.com facebook

Ucraina, l’urgenza di costruire la pace dopo quattro anni di dolore e resistenza Intervista con l’arcivescovo di Kiev - Halyc, Sviatoslav Shevchuck Svitlana Dukhovych, @oss_romano x.com