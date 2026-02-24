Quattro anni di guerra Russia-Ucraina Giani a Bruxelles | Toscana vicino a Kiev Resistenza verso Putin rende Europa più unita

Il conflitto tra Russia e Ucraina dura da quattro anni, causato dall'invasione russa. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha partecipato a Bruxelles per discutere il sostegno europeo a Kiev. Durante l'intervento, ha sottolineato come la resistenza ucraina contro l'aggressore rafforzi l’unità tra i paesi europei. La visita si inserisce in un momento di intensa attenzione internazionale sulla crisi, con l’obiettivo di rafforzare la solidarietà tra le nazioni coinvolte.

Quattro anni di guerra Russia-Ucraina,   Eugenio Giani, presidente Regione Toscana a Bruxelles martedì 24 febbraio per la sessione plenaria straordinaria del Parlamento Europeo. E sempre martedì 24 febbraio 2026, un minuto di silenzio durante la seduta del Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi. A chiederlo il vicepresidente Antonio Mazzeo. (Foto sito web InConsiglio) Eugenio Giani a Bruxelles: “La resistenza verso Putin è un contributo a rendere l’ Europa più solidale e unita. Come presidente della regione Toscana ho voluto essere presente al Parlamento europeo in occasione di un voto importante, per proiettare quest’istituzione verso la solidarietà a Kiev e contro l’occupazione dell’oppositore sovietico, il dittatore Putin “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

