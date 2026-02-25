Dolore per la tragedia in cantiere nel 2026 è inaccettabile morire di lavoro

Le parole, riferite al decesso del giovane operaio di 27 anni, sono quelle dell'ex sindaca di Monfalcone Anna Cisint. "Siamo vicini alla famiglia" “Profondo dolore per la morte di un lavoratore nel cantiere navale di Monfalcone.È inaccettabile che nel 2026 si continui a morire sul lavoro. La prevenzione concreta e l’applicazione rigorosa delle sanzioni devono rappresentare una priorità e un dovere per le aziende e Istituzioni, oltre che un diritto inviolabile per i lavoratori. Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi”. Interviene con queste parole l'ex sindaca di Monfalcone, Anna Cisint, in merito alla notizia della tragedia che questa mattina ha scosso il comune bisiaco. All'interno del cantiere è morto infatti un giovane di 27 anni. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone quando, per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria, è precipitato per circa 20 metri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Si sente male nel cantiere e muore a 66 anni, tragedia sul lavoro in AbruzzoTragedia sul lavoro in Abruzzo: un uomo di 66 anni, impegnato in un cantiere per la ristrutturazione a Castiglione Messer Raimondo, è deceduto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio.

Leggi anche: Cgil Padova: «La morte sul lavoro di Ponte San Nicolò è l’ennesima tragedia inaccettabile»

Temi più discussi: Dolore e cordoglio per la tragedia del piccolo Domenico; Silvano Tagliagambe. L'affettività del corpo, la carne e il dolore; La valanga di Rigopiano diventa un film: cronaca e memoria o spettacolarizzazione del dolore?; Taurano, il messaggio della Proloco per la tragedia di Domenico: cuore colmo di dolore.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «LIVORNO, TENERINI (FI): DOLORE E SGOMENTO PER LA TRAGEDIA AL PORTO. VICINANZA ALLA FAMIGLIA DEL PILOTA SCOMPARSO»Livorno, Tenerini (FI): Dolore e sgomento per la tragedia al porto. Vicinanza alla famiglia del pilota scomparso ... agenziagiornalisticaopinione.it

Tragedia che sconvolge la comunità: il cordoglio della Don Milani per il piccolo DomenicoIl Presidente dell’associazione, Filippo Pollifroni, ha annunciato che la prossima attività della Don Milani sarà dedicata al ricordo del piccolo Domenico ... reggiotv.it

I giornali, la villa, le risate: addio Luigi. Il dolore della città dopo la tragedia https://ebx.sh/4yEuTL - facebook.com facebook