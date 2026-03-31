Questa mattina a Lammari, lungo viale Europa, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 63 anni. L’incidente ha coinvolto un pullman e un’auto, con quest’ultima che è stata tamponata violentemente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Grave incidente questa mattina a Lammari, lungo viale Europa, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento che ha coinvolto un pullman e l’auto su cui viaggiava. L’impatto è avvenuto alle 8:41. Nonostante i soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Incidente a Lammari: tamponamento mortale alle 8:41 su viale Europa. Secondo quanto ricostruito finora, il pullman avrebbe urtato con forza l’auto del 63enne. La Polizia Municipale sta svolgendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e i passaggi che hanno portato alla collisione. Tra gli elementi al vaglio vi è anche l’eventualità che l’automobilista abbia avuto un malore: l’uomo, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe provato ad accostare prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tamponamento mortale in Italia, è tragedia. Non si può morire così, terribile

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