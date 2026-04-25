Una donna inglese ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera a causa di un dolore legato alla perdita del figlio. La scelta arriva dopo aver visto campagne pubblicitarie per la cosiddetta “morte dolce”, che hanno attirato l’attenzione anche di persone considerate sane. La decisione di recarsi all’estero per l’eutanasia viene descritta come una conseguenza del disagio emotivo e della sofferenza persistente.

Wendy Duffy, 56 anni, ex operatrice socio-sanitaria britannica delle West Midlands, è il primo o comunque il più clamoroso caso occidentale di eutanasia per crepacuore. Questa donna ha scelto il suicidio assistito non perché malata terminale o disabile grave vessata da un dolore continuo e costante. Wendy ha voluto morire perché, semplicemente, la sua vita non aveva più senso da quando, nel 2022, suo figlio Marcus è morto per un assurdo incidente domestico, soffocato da un pomodoro mentre mangiava. Una morte a cui Wendy non è riuscita mai a trovare un senso, di cui non ha saputo e potuto arginare l’impatto devastante. «Non vivo più, meglio morire».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo gli spot per la «morte dolce» ora anche i sani vogliono l’eutanasia

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