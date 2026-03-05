Dopo lo spot virale e la sfilata milanese la Regina del Pop ha letteralmente stregato l' after-show di Dolce&Gabbana

Dopo lo spot virale e la sfilata milanese, Madonna ha partecipato all’after-show di Dolce&Gabbana, attirando l’attenzione del pubblico. La cantante ha eseguito dal vivo la sua versione di La Bambola, portando sul palco un’interpretazione che ha suscitato grande interesse tra i presenti. L’evento si è concluso con la sua presenza sul palco, lasciando un ricordo forte tra gli spettatori.

Dopo lo spot virale, la Regina del Pop trasforma l'after-show della sfilata AI 20262027 in un set cinematografico. Tra candele e pizzo bianco, ecco l'interpretazione inedita del classico di Patty Pravo Dopo aver prestato la voce allo spot che ha invaso i social nelle scorse settimane, Madonna ha portato la sua versione de La Bambola direttamente sul palco. L'occasione è stata l'esclusivo after-show seguito alla sfilata Dolce&Gabbana Autunno Inverno 20262027, dove la "regina del pop" ha ribadito il suo legame indissolubile con la maison. Non più solo una traccia registrata per la campagna del profumo The One, ma una performance dal vivo che ha trasformato l'atmosfera milanese in un set intimo e cinematografico, tra candele e migliaia di fiori.

