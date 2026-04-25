Dopo quindici anni, la trattoria del paese riapre con la presenza di madre e figlia che gestiscono insieme il locale. La riapertura avviene a Pistoia, e l’evento viene annunciato con una breve nota ufficiale. La nuova apertura segna il ritorno di un’attività storica e familiare, con il nome di Casa Scilla che torna ad accogliere i clienti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati locali e testate giornalistiche della zona.

Pistoia, 25 aprile 2026 – Casa Scilla apre i battenti: Maresca torna ad avere un ristorante. È una di quelle notizie che fanno bene all’anima di un paese. Dopo una quindicina di anni di assenza, da quando chiuse i battenti la storica ’Vecchia Cantina’, la borgata montana torna a offrire ai propri abitanti e ai visitatori un luogo dove sedersi a tavola con tutto il conforto che si merita. https:www.lanazione.itcosa-faresagre-toscana-acmxc8sh Ritorno alle radici. La nuova attività si chiama Casa Scilla e ha aperto ieri le porte in via della Vittoria, proprio di fronte all’ufficio postale e alla sede della Banca Alta Toscana. Ma questa non è soltanto l’apertura di un esercizio commerciale: è il ritorno alle radici di una famiglia marescana doc, con la ristorazione nel sangue da generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo 15 anni riapre la trattoria del paese. Mamma e figlia insieme: “Ritorno alle origini”

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