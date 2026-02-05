ciclismo una bici x tutti 10 anni il ritorno alle origini

A Pontedera, la società Bici X Tutti riparte nel 2026 con i giovanissimi. Dopo aver provato a far crescere anche gli esordienti e gli allievi, ora torna alle radici. L’obiettivo è riavvicinare i più giovani al ciclismo, come faceva all’inizio. La stagione del decennale segna un ritorno alle origini e una scelta chiara: puntare sui bambini e sui ragazzi più piccoli.

Una Bici X Tutti di Pontedera riparte nel 2026 da dove aveva iniziato, ovvero con i giovanissimi. Dopo l’esperienza degli anni passati con esordienti e allievi, nella imminente stagione, quella del decennale, la società torna alle origini. Una decina di giovanissimi si cimenteranno sia su strada che nel fuoristrada per "pedalare insieme, crescere e divertirsi" che è lo slogan della società. E nel 2026 anche un cambiamento nella denominazione in quanto si è aggiunto il nome Valdera. Un territorio che nel tempo è diventato il terreno privilegiato di questa società che fra allenamenti e gare organizzate (due per giovanissimi e il Giro della Valdera a tappe juniores), copre orgogliosamente tutta la Valdera con un grazie alle Amministrazioni Comunali che seguono, sostengono e incoraggiano l’attività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

