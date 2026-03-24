Fallisce la truffa del finto nipote anziana smaschera due malviventi e chiama i Carabinieri

La prontezza della vittima ha permesso di sventare il raggiro. Denunciati due "trasfertisti" siciliani trovati in possesso anche di sostanze stupefacenti "Sono tuo nipote, ho bisogno di aiuto". La voce dall'altro capo del telefono tremava, simulando disperazione e urgenza nel chiedere denaro. Un copione purtroppo collaudato, quello della truffa del "finto nipote", che ha mietuto centinaia di vittime in tutta Italia. Questa volta, però, il piano è fallito miseramente: la donna presa di mira a Colleferro non si è lasciata ingannare, smascherando i truffatori e allertando immediatamente le Forze dell'Ordine. I fatti si sono svolti nella mattinata di venerdì. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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