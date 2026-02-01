Mara Venier si scatena in studio, balla con tutti mentre Teo Mammuccari si veste da Elvis. La conduttrice si lascia andare, divertendo il pubblico e creando un’atmosfera frizzante prima di Sanremo. La puntata si anima con musica, risate e tanta energia, come sempre quando Mara Venier prende il comando.

È una Mara Venier scatenatissima quella che vediamo nello studio di Domenica In il 1 febbraio 2026, in una puntata che, come sempre prima di Sanremo, ricorda i grandi della musica italiana. In studio molti dei protagonisti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston e se Bobby Solo è inarrestabile alla chitarra, il suo “sosia” Teo Mammuccari sconvolge in rosa. La padrona di casa, intanto, si scatena sul rock ‘n roll e balla un po’ con tutti. Il salotto della domenica si apre così, con un viaggio tra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, le sue voci indimenticabili e quelle canzoni che, a distanza di decenni, riescono ancora a far cantare intere generazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Teo Mammuccari come Elvis a Domenica In, Mara Venier scatenata balla con tutti

Approfondimenti su Domenica In

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno vissuto un breve scambio di battute, suscitando un momento di imbarazzo tra i telespettatori.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, il 25 gennaio 2026, Teo Mammucari ha iniziato la trasmissione facendo una dichiarazione particolare, affermando che sarebbe stata “la più bella di questa edizione”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Domenica In

Domenica In, Mammucari gela Mara Venier: Non puoi condurre. Poi l'attacco a Valeria Marini: Da denunciaLa nuova puntata di Domenica In mette al centro del talk Sanremo 2026, Sophia Loren e approfondimenti d'attualità. Mara Venier approfondisce grazie alle interviste con i tanti ospiti in studio ... libero.it

Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta segretaTeo Mammucari interrompe Mara Venier con una richiesta: un ingresso frizzante che lo porta a esibirsi con Iva Zanicchi ... dilei.it

Teo Mammucari - facebook.com facebook