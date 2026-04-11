DOMENICA IN | MARA VENIER TRA TANTE STAR E UN COLLEGAMENTO D’ECCEZIONE

Domenica 12 aprile, alle 14, torna in onda “Domenica In”, il tradizionale programma condotto da Mara Venier. La puntata prevede la presenza di diverse star e un collegamento speciale. La conduttrice interagirà con gli ospiti e i telespettatori durante la diretta, offrendo momenti di intrattenimento e interviste. La trasmissione si svolge in studio e in collegamento, confermando l’appuntamento domenicale con la storica conduttrice.

Nuovo appuntamento con “Domenica In “, il programma condotto da Mara Venier, in diretta domenica 12 aprile alle 14.00 su Rai1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra cinema, spettacolo, musica e attualità, saranno tanti gli ospiti in studio: Riccardo Scamarcio interverrà per presentare il film “ Alla Festa della Rivoluzione ”, al cinema dal prossimo 16 aprile per la regia di Arnaldo Catinari. Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della storica Moira, si racconterà tra carriera e vita privata. E poi Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “ La Signora Coriandoli ”, presenterà il suo nuovo romanzo “ A Carnevale ogni Omicidio vale ”.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TANTE STAR E UN COLLEGAMENTO D’ECCEZIONE DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO E CRONACA NEL POMERIGGIO DI RAI1Nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 22 febbraio alle 14. Leggi anche: Domenica In, scontro tra Valeria Marini e Mammucari: “Teo basta”. E Mara Venier piange Domenica In - i Ricchi e Poveri cadono entrando in studio