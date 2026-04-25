Dolci | I 400 mila euro a Pamela? I soldi non mi interessano L’uomo nel video non sono io

Durante una puntata del programma televisivo “Quarto Grado”, Francesco Dolci ha dichiarato che i 400 mila euro destinati a Pamela non gli interessano e ha negato di essere l’uomo presente in un video diffuso in rete. La trasmissione ha dedicato spazio a questa vicenda, e Dolci ha scelto di confrontarsi pubblicamente sulla questione, partecipando al dibattito televisivo.

La trasmissione, non a caso, si chiama Quarto Grado. E Francesco Dolci, al “quarto grado” mediatico, accetta di sottoporsi. “Perché continuo ad andare in televisione? Per difendermi – spiega -. Se mi tirassi indietro, i sospetti su di me aumenterebbero”. La vicenda è nota: la profanazione della tomba di Pamela Genini, 29 anni, trovata decapitata nel cimitero di Strozza. Dolci non è indagato. Eppure la sua esposizione mediatica costante – spesso accompagnata da ricostruzioni secondo i più strampalate – sta finendo per indebolire la sua posizione agli occhi dell’opinione pubblica. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è un video, girato dalle telecamere si ipotizza tra il 18 e il 20 marzo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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