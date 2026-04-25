Dolci | I 400 mila euro a Pamela? I soldi non mi interessano L’uomo nel video non sono io

Da bergamonews.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del programma televisivo “Quarto Grado”, Francesco Dolci ha dichiarato che i 400 mila euro destinati a Pamela non gli interessano e ha negato di essere l’uomo presente in un video diffuso in rete. La trasmissione ha dedicato spazio a questa vicenda, e Dolci ha scelto di confrontarsi pubblicamente sulla questione, partecipando al dibattito televisivo.

La trasmissione, non a caso, si chiama Quarto Grado. E Francesco Dolci, al “quarto grado” mediatico, accetta di sottoporsi. “Perché continuo ad andare in televisione? Per difendermi – spiega -. Se mi tirassi indietro, i sospetti su di me aumenterebbero”. La vicenda è nota: la profanazione della tomba di Pamela Genini, 29 anni, trovata decapitata nel cimitero di Strozza. Dolci non è indagato. Eppure la sua esposizione mediatica costante – spesso accompagnata da ricostruzioni secondo i più strampalate – sta finendo per indebolire la sua posizione agli occhi dell’opinione pubblica. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è un video, girato dalle telecamere si ipotizza tra il 18 e il 20 marzo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Corpo Pamela Genini decapitato, l’ex fidanzato Dolci: "Sono felice che abbiano identificato la figura nel video"Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - la modella 29enne uccisa con 76 coltellate da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato per il quale la...

Hoepli in liquidazione, la battaglia di Giovanni Nava: “Io continuo a lottare. I soldi? Non mi interessano”Milano, 12 marzo 2026 – “Agiremo secondo legge, senza riserve, perché andare a distruggere un patrimonio familiare e culturale è una cosa mostruosa.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Pamela Genini profanata nella tomba, la pista economica e i 400 mila euro dall'ex. I carabinieri di nuovo al cimitero per verifiche; Francesco Dolci: Per Pamela Genini in sette anni ho speso 400mila euro. Le analisi sul capello trovato, di chi è.

dolci i 400 milaDolci: I 400 mila euro a Pamela? I soldi non mi interessano. L’uomo nel video non sono ioL'intervista a 'Quarto Grado'. I carabinieri tornano nel piccolo cimitero di Strozza per verifiche. Non si esclude una commistione tra la pista dell'ossessionato e quella economica ... bergamonews.it

dolci i 400 milaPamela Genini profanata nella tomba, la pista economica e i 400 mila euro dall'ex. I carabinieri di nuovo al cimitero per verificheFrancesco Dolci: «Quei soldi? Sono cene, vacanze e regali, in sette anni fai alla svelta». Le indagini si concentrano sull'uomo visto dalle telecamere ... bergamo.corriere.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.